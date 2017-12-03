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Новий рік у Молдові: облізлу головну ялинку країни замінили зрубаною в дитсадку

Неділя, 03 грудня 2017, 09:51
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У центрі Кишинева встановили новорічну ялинку, яка шокувала мешканців столиці Молдови.

Фото ялинки розлетілися соцмережами з гнівними коментарями жителів міста.

Ялинку встановили вранці 2 грудня, хоча її урочисте відкриття було заплановане напередодні, у перший день зими. Затримка була пов'язана із тим, що ялинка "загубилася" в дорозі. Однак. після встановлення стало зрозуміло, що дерево сильно пошкоджене і точно не відповідає статусу головної ялинки країни.

"Новорічна ялинка", фото з facebook

За інформацією молдовських ЗМІ, в цьому році в Молдові не вдалося знайти ялинку потрібної висоти, тому її вирішили купити в Україні. Стверджується, що ялинку привезли з околиць з курорту Буковель.

За даними мерії, купівля ялинки заввишки майже 30 метрів обійшлася міському бюджету в 15 тисяч леїв ($873).

В.о. мера Кишинева Сільвія Раду заявила, що дерево постраждало під час перевезення. За її словами, ялинку встановлювали поспіхом, а їй не повідомили про те, що дерево доставили в місто.

Нову ялинку зрубали в одному з дворів (фото - facebook.com/eugene.samotija)

Раду також пообіцяла купити нову ялинку власним коштом. Надвечір 2 грудня у центрі міста дійсно почали встановлювати нове дерево.

І встановили в центрі міста  

Однак, як виявилося, нову ялинку висотою 19 метрів зрубали в одному з житлових масивів міста на території дитячого садка.

Це викликало ще більше обурення мешканців молдавської столиці. Міська влада натомість пояснила, що дитячий садок вже не функціонує і готується під знесення, а господар ялинки сам шукав для неї покупця.

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