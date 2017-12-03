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Новый год в Молдове: облезлую главную елку страны заменили срубленной в детсаду

Воскресенье, 03 декабря 2017, 09:51
фото
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В центре Кишинева установили новогоднюю елку, которая шокировала жителей столицы Молдовы.

Фото елки разлетелись по соцсетям с гневными комментариями жителей города.

Елку установили утром 2 декабря, хотя ее торжественное открытие было запланировано накануне, в первый день зимы. Задержка была связана с тем, что елка "потерялась" в дороге. Однако. после установки стало понятно, что дерево сильно повреждено и точно не соответствует статусу главной елки страны.

 "Новогодняя елка", фото из facebook

По информации молдавских СМИ, в этом году в Молдове не удалось найти елку нужной высоты, поэтому ее решили купить в Украине. Елку якобы привезли из окрестностей курорта Буковель.

По данным мэрии, покупка елки высотой почти 30 метров обошлась городскому бюджету в 15 000 леев ($873).

 Новую елку срубили в одном из дворов (фото - facebook.com/eugene.samotija)

И.о. мэра Кишинева Сильвия Раду заявила, что дерево пострадало во время перевозки. По ее словам, елку устанавливали спешке, а ей не сообщили о том, что дерево доставили в город.

Раду также пообещала купить новую елку за свой счет. 2 декабря в центре города действительно начали устанавливать новое дерево.

 И установили в центре города

Однако, как оказалось, новую елку высотой 19 метров срубили в одном из районов города на территории детского сада.

Это вызвало еще большее возмущение жителей молдавской столицы. Городская власть в свою очередь пояснила, что детский сад уже не функционирует и готовится под снос, а хозяин елки сам искал для нее покупателя.

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