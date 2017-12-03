У Європарламенті закликали до бойкоту ЧС-2018 у Росії

Неділя, 03 грудня 2017, 11:45

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс закликала політиків і відвідувачів бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.

"Політики і відвідувачі повинні триматися подалі від Чемпіонату світу 2018 року", - заявила Гармс, додавши, що Росія - не та країна, де варто проводити подібні змагання.

Вона назвала зразковим приклад колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який відмовився відвідати зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році.

"Його прикладу варто слідувати наступного року під час чемпіонату світу з футболу", - зазначила Гармс.

Вона підкреслила, що завдяки чемпіонату російському президенту Володимиру Путіну дістанеться занадто багато уваги, а це - неправильно.

"Він купається в променях слави в присутності іноземних гостей, продовжуючи проводити свою антидемократичну політику, яку не може схвалити жоден демократ", - додала Гармс.

Гармс також розкритикувала Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА), яка проігнорувала звинувачення Росії в корупції і допінгу.