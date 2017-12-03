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В Европарламенте призвали к бойкоту ЧМ-2018 в России

Воскресенье, 03 декабря 2017, 11:45
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Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала политиков и посетителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Об этом она заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

"Политики и посетители должны держаться подальше от Чемпионата мира 2018 года", - заявила Хармс, добавив, что Россия - не та страна, где стоит проводить подобные соревнования.

Она назвала образцовым пример бывшего президента Германии Йоахима Гаука, который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

"Его примеру стоит следовать в следующем году во время чемпионата мира по футболу", - отметила Хармс.

Она подчеркнула, что благодаря чемпионату российскому президенту Владимиру Путину достанется слишком много внимания, а это - неправильно.

"Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей, продолжая проводить свою антидемократическую политику, которую не может принять ни один демократ", - добавила Хармс.

Она также раскритиковала Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), которая проигнорировала обвинения России в коррупции и допинга.

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