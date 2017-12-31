Неподалік від Афін стався землетрус

Неділя, 31 грудня 2017, 10:07

Землетрус магнітудою 4,6 бала стався недалеко від Афін

Про це повідомляє Reuters.

Поштовхи були зафіксовані в неділю о 06.02 за місцевим часом у Коринфській затоці. За оцінкою фахівців Національної обсерваторії Афін, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 5 км.

Свідки повідомляють, що поштовхи були досить потужними.

"Це було схоже на два землетруси поспіль. Вони були досить сильними і розбудили мене", - пише очевидець на веб-сайті Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу розташовувався за 79 кілометрів від столиці Греції.

Попередня інформація свідчить про відсутність жертв та руйнувань.