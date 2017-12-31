Неподалік від Афін стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,6 бала стався недалеко від Афін
Про це повідомляє Reuters.
Поштовхи були зафіксовані в неділю о 06.02 за місцевим часом у Коринфській затоці. За оцінкою фахівців Національної обсерваторії Афін, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 5 км.
Свідки повідомляють, що поштовхи були досить потужними.
"Це було схоже на два землетруси поспіль. Вони були досить сильними і розбудили мене", - пише очевидець на веб-сайті Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу розташовувався за 79 кілометрів від столиці Греції.
Попередня інформація свідчить про відсутність жертв та руйнувань.