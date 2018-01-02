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Прем'єр Польщі: Варшава допомагає ЄС, приймаючи українських біженців

Вівторок, 02 січня 2018, 09:49
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький продовжує наполягати, що його країна приймає багато українських біженців і цим допомагає знизити напругу на сході ЄС.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу TVP 1 січня, розповідаючи про пріоритети свого уряду на 2018 рік.

"На східних кордонах Євросоюзу ми вносимо значний вклад у зниження напруги, тому що ми вже прийняли як мінімум кілька десятків, а, можливо, і сотні десятків біженців з України", - сказав Моравецький.

За його словами, рішення влади Польщі відмовити в прийомі біженців з африканських країн та Близького Сходу не було помилкою, тому що це – "суверенне право Польщі".

"Ми послідовно дотримується позиції, яку партія "Право і справедливість" сформулювала до виборів 2015 року. Ми не приймемо біженців з Північної Африки і Близького Сходу, тому що це наше суверенне рішення", - сказав він.

Нагадаємо, Матеуш Моравецький у перший же день затвердження на посаді голови кабінету міністрів заявив, що Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна.

Невдовзі речниця польського уряду Йоанна Копцинська  заявила, що Польща прийняла "багато біженців" з України, чим полегшила напруженість на східному фланзі ЄС, однак в ЄС про це забувають або не помічають.

Посольство України в Польщі у відповідь оприлюднило заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій ідеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

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