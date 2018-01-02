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Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая украинских беженцев

Вторник, 02 января 2018, 09:49
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать, что его страна принимает много украинских беженцев и этим помогает снизить напряжение на востоке ЕС.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TVP 1 января, рассказывая о приоритетах своего правительства на 2018 год.

"На восточных границах Евросоюза мы вносим значительный вклад в снижение напряжения, потому что мы уже приняли как минимум несколько десятков, а, возможно, и сотни десятков беженцев из Украины", - сказал Моравецкий.

По его словам, решение властей Польши отказать в приеме беженцев из африканских стран и Ближнего Востока не было ошибкой, потому что это - "суверенное право Польши".

"Мы последовательно придерживается позиции, которую партия "Право и справедливость" сформулировала к выборам 2015 года. Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение", - сказал он.

Напомним, Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров заявил, что Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война.

Вскоре пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська заявила, что Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге ЕС, однако в ЕС об этом забывают или не замечают.

Посольство Украины в Польше в ответ обнародовало заявление о "реальном количество украинских беженцев", в котором говорится, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.

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