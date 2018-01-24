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Ягланд каже, що засуджував вирок Чийгозу, але в закритому режимі

Середа, 24 січня 2018, 18:41
Версія для друку Коментарі

В офісі генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда наполягають, що він виступав із засудженням незаконного вироку заступнику глави Меджлісу Ахтему Чийгозу, який був винесений в Криму в вересні 2017 року.

Про це "Європейській правді" повідомив речник генсека Деніел Хольтген, реагуючи на резонансну публікацію ЄП "Ягланд без маски: генсек Ради Європи почав відкриту кампанію за "прощення" Росії".  

Автор цієї статті Сергій Сидоренко, серед іншого, звернув увагу, на те, що генсек вкрай рідко коментує незаконні дії РФ в Криму і не згадує про те, що всі вироки не визнаних РЄ кримських судів є позасудовими покараннями. Як приклад був наведений найрезонансніший вирок останнього часу щодо Ахтема Чийгоза, щодо якого не було коментарів генсека.

На прохання Турбйорна Ягланда його речник передав ЄП частину промови генсека на закритому засіданні Комітету міністрів 13 вересня. За цим документом, генсек заявив наступне:

"Засудження заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до 8 років ув’язнення за організацію протесту в окупованому Сімферополі 26 лютого 2014 року викликає занепокоєння, особливо через те, що воно не ґрунтувалося на законах, які діяли в Криму на час тих подій, а отже – суперечить статті 7 Європейської конвенції з прав людини.

У звіті, підготовленому минулого року делегацією з питань прав людини, яку я надіслав до Криму, і яка зустрічалася з Чигойзом, голова цієї делегації посол Штудманн рекомендував переглянути справи, де підставою для вироку стало застосування законодавства "заднім числом". У зв’язку з цим, вирок (Чийгозу) – особливо розчаровує".

 Хольтген наполягає, що ця заява Ягланда мала стати публічною ще в вересні й не була оприлюднена тоді виключно через помилку.

Редакція "Європейської правди" внесе зміни у статтю, щоби відобразити нові дані про позицію генсека Ради Європи.

Водночас, звертає на себе увагу те, що навіть в заяві, що прозвучала на закритому засіданні, генсек не лише не сказав про незаконність вироків самопроголошених судів в Криму (про що йшлося у статті, яка наведена вище), але й взагалі уникнув згадки про російську окупаційну владу.

Як повідомляла ЄП, зараз в Парламентській асамблеї Ради Європи тривають дискусії про можливість зняття санкцій з РФ задля повернення росіян до роботи цього органу. Деталі - в публікації "РФ до осені чекають: стала відомою схема зняття санкцій з Росії в ПАРЄ".

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