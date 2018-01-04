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Командувач армії Ірану пропонує допомогти поліції з протестами

Четвер, 04 січня 2018, 13:01
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Командувач армії Ірану заявив про готовність допомогти поліції в ситуації з антиурядовими протестами, в результаті яких загинула 21 людина.

Про це повідомляє Reuters.

Генерал-майор Абдулрахім Мусаві заявив, що поліції загалом вдалося впоратися з опозиційними протестами, проте армія готова втрутитися за необхідності.

"Хоча цей безглуздий протест був настільки малим, що частина поліцейських сил змогла придушити його в зародку... ви можете бути впевнені, що ваші товариші в армії Ісламської Республіки будуть готові протистояти дурням Великого сатани (Сполучені Штати. - Ред.)", - сказав Мусаві.

У кількох іранських провінціях другий день проходять демонстрації на підтримку уряду та верховного лідера Аятолли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, протести охопили Іран наприкінці минулого року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики і зростання цін, потім учасники акцій почали висловлювати невдоволення урядом країни та духовним керівництвом.

Щонайменше 20 осіб загинули під час заворушень, у тому числі протестувальники і співробітник іранських сил безпеки.

Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані". 

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