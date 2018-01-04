Знайти
АКТУАЛЬНО

У Норвегії вперше продали електромобілів і гібридів більше, ніж звичайних авто

Мер у Франції пропонує відмовитись від традиційних поцілунків при зустрічі

9% населення ЄС не може дозволити собі достатньо обігрівати будинок

Поїздку глав МЗС України та Німеччини на Донбас скасували через негоду

Внаслідок шторму "Елеонора" в Європі загинули три людини

В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

Шторм "Елеонора" вирує на заході Європи: є загиблі і постраждалі






Додон звернувся до КС з проханням перевірити законність заборони новин з РФ

Четвер, 04 січня 2018, 13:57
Версія для друку Коментарі

Президент Молдови Ігор Додон звернувся до Конституційного суду з проханням розглянути конституційність положень законопроекту про заборону російських новин та інформаційно-аналітичних програм на радіо і ТБ.

Про це Додон написав на своїй сторінці в Facebook.

"Повторно заявляю про свою позицію щодо так званого "закону про боротьбу з пропагандою". На мій погляд, він суперечить принципам демократії і порушує основні права людини, гарантовані Конституцією та Європейською конвенцією з прав людини, а саме: право на свободу слова, свободу преси, свободу думки тощо", - написав Додон.

Він також додав, що цей проект вводить цензуру і зазначив, що це неприпустимо в правовій державі.

Нагадаємо, 7 грудня парламент Молдови прийняв проект поправок до Кодексу про телебачення і радіо, які забороняють російські новини та інформаційно-аналітичні програми на телебаченні і радіо.

Згідно із запропонованими змінами, новини, які транслюють молдовські теле- і радіостанції, можуть бути вироблені тільки в країнах ЄС, США, Канади та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення (Росія її не ратифікувала).

За порушення цього пункту мовників будуть штрафувати на суму 40-70 тисяч леїв ($2300-4000), а за повторне порушення - штраф 70-100 тисяч леїв ($4000-5800).

Додон відмовився затвердити цей документ і повернув його в парламент, але депутати повторно затвердили проект правок.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
17:38
У Данії найменша кількість заяв на притулок за останні 10 років
17:05
Греція цього року хоче врегулювати суперечку щодо назви Македонії
16:41
аудіо
НАТО затвердив офіційний гімн
16:24
Єврокомісія до кінця року оцінить боротьбу з корупцією головуючої в ЄС Болгарії
16:03
Російські літаки скинули бомби поблизу Дамаска, загинули 30 цивільних – ЗМІ
15:43
Компанії в Ісландії мають доводити, що їхня оплата праці не дискримінує жінок
15:19
фото
У центрі Брюсселя створять дзеркальний "центр європейської демократії"
14:58
У Венеції викрали ювелірні вироби з колекції королівської сім'ї Катару
14:34
У Норвегії вперше продали електромобілів і гібридів більше, ніж звичайних авто
14:07
Клімкін пропонує наслідувати Францію у боротьбі з фейковими новинами РФ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Італійський виклик для України та ЄС: чим загрожують перші вибори 2018 року

Обидва найімовірніші сценарії коаліції несуть загрозу як для України, так і для ЄС, адже потенційні переможці італійських виборів дружать з Кремлем. Чи буде у ЄС достатньо сил, щоб утримати європейську єдність – це питання обіцяє стати одним із ключових у 2018 році...

Сергій Сидоренко, Олена Галушка, Анастасія Красносільська

Ігри довкола Антикорупційного суду: що заховано в законопроекті Порошенка

На Різдво більшість західних дипломатів пішли у відпустку, політичне життя в Європі та США завмерло. Саме це дозволило Порошенку відкласти критику Заходу... Варто розібратися, чому проект від президента гарантовано не буде сприйнятий як виконання Києвом своїх зобов’язань...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  