Додон обратился в КС с просьбой проверить законность запрета новостей из РФ

Четверг, 04 января 2018, 13:57

Президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на радио и ТВ.

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

"Повторно заявляю о своей позиции по так называемому "закону о борьбе с пропагандой". На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнений и т.д.", - написал Додон.

Он также добавил, что этот проект вводит цензуру, и отметил, что это недопустимо в правовом государстве.

Напомним, 7 декабря парламент Молдовы принял проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио.

Согласно предложенным изменениям, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиостанции, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

За нарушение этого пункта вещателей будут штрафовать на сумму 40-70 тысяч леев ($2300-4000), а за повторное нарушение - 70-100 тысяч леев ($4000-5800).

Додон отказался утвердить этот документ и вернул его в парламент, но депутаты повторно утвердили проект поправок.