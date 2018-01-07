Меркель розпочала нові коаліційні переговори

Неділя, 07 січня 2018, 12:33

У неділю 7 січня стартували попередні пререговори про формування нової "великої" коаліції у Німеччинi.

Як пише Deutsche Welle, попередні консультації триватимуть п’ять днів, до четверга.

Сама Ангела Меркель вважає, що коаліційна робота буде йти "дуже швидко, дуже інтенсивно". Лідер ХДС та канцлер Німеччини заявляє, що врахує помилки, допущені під час минулої невдалої коалiціади. Зокрема, попередні результати консультацій не будуть оприлюднюватися.

"Ми не чiпаємо червоні лінії, але ми хочемо, щоб у Німеччині забезпечити якомога більше червоної політики", - заявив голова СДПН Мартін Шульц.

Попередній раунд консультацій проводиться у тісному колі лідерів партій. Якщо він буде успішним, Мартiн Шульц отримає від партії мандат на початок офіційних консультацій – у них від кожної партії братимуть участь по 13 переговірників. Остаточне рішення про участь у коаліціаді соціал-демократи мають прийняти 21 січня.

Як відомо, Німеччина встановила антирекорд за термінами формування уряду. Парламентські вибори у країні відбулись ще 24 вересня, однак коаліцію досі не сформовано. У своїй новорічній промові Меркель пообіцяла у новому році "швидко сформувати стабільний уряд".