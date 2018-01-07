Меркель начала новые коалиционные переговоры

Воскресенье, 07 января 2018, 12:33

В воскресенье 7 января стартовали предварительные пререговоры о формировании новой "большой" коалиции в Германии.

Как пишет Deutsche Welle, предварительные консультации продлятся пять дней, до четверга.

Сама Ангела Меркель считает, что коалиционная работа будет идти "очень быстро, очень интенсивно". Лидер ХДС и канцлер Германии заявляет, что учтет ошибки, допущенные во время прошлой неудачной коалициады. В частности, предварительные результаты консультаций не будут публиковаться.

"Мы не затрагиваем красные линии, но мы хотим, чтобы в Германии обеспечить как можно больше красной политики", - заявил председатель СДПГ Мартин Шульц.

Предыдущий раунд консультаций проводится в тесном кругу лидеров партий. Если он будет успешным, Мартин Шульц получит от партии мандат на начало официальных консультаций - у них от каждой партии будут принимать участие по 13 переговорщиков. Окончательное решение об участии в коалициаде социал-демократы должны принять 21 января.

Как известно, Германия установила антирекорд по срокам формирования правительства. Парламентские выборы в стране состоялись еще 24 сентября, однако коалиция до сих пор не сформирована. В своей новогодней речи Меркель пообещала в новом году "быстро сформировать стабильное правительство".