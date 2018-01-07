Вибух під Стокгольмом: одна людина загинула

Неділя, 07 січня 2018, 16:20

Чоловік, який постраждав від вибуху невідомого предмету під Стокгольмом, загинув.

Про це, посилаючись на дані поліції, повідомляє SVT.

Нагадаємо, від вибуху невідомого предмету біля станції метро Ворбю Горд під Стокгольмом постраждали чоловік 60 років та 45-річна жінка. Саме загиблий підняв підозрілий предмет з підлоги.

Що стосується жінки, то її травми виявилися не такими небезпечними. У поліції відзначають, що в неї є поранення рани на обличчі, та на ногах. Наразі вона знаходиться у лікарні, але загроз життю немає.

У поліції також відзначають, що досі не певні, чи варто говорити про теракт. "Немає жодних ознак того, що це мало бути спрямоване проти людей",- зазначають у поліції.