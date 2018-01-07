Знайти
АКТУАЛЬНО

Спецслужби Британії масово повертають звільнених раніше співробітників

Екс-президента Ірана затримано за підтримку протестів – ЗМІ

Теракт у Швеції – двоє поранених внаслідок вибуху

Британський уряд відмовився від обіцянки повернути полювання на лис

Меркель розпочала нові коаліційні переговори

Додону погрожують кримінальною відповідальністю за невиконання обов'язків

ЄС оскаржить російські торгові обмеження у СОТ – ЗМІ






Вибух під Стокгольмом: одна людина загинула

Неділя, 07 січня 2018, 16:20
Версія для друку Коментарі

Чоловік, який постраждав від вибуху невідомого предмету під Стокгольмом, загинув.

Про це, посилаючись на дані поліції, повідомляє SVT.

Нагадаємо, від вибуху невідомого предмету біля станції метро Ворбю Горд під Стокгольмом постраждали чоловік 60 років та  45-річна жінка. Саме загиблий підняв підозрілий предмет з підлоги.

Що стосується жінки, то її травми виявилися не такими небезпечними. У поліції відзначають, що в неї  є поранення рани на обличчі, та на ногах. Наразі вона знаходиться у лікарні, але загроз життю немає.

У поліції також відзначають, що досі не певні, чи варто говорити про теракт. "Немає жодних ознак того, що це мало бути спрямоване проти людей",- зазначають у поліції. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
17:51
Cнігопад у Іспанії заблокував тисячі людей у машинах
17:35
Спецслужби Британії масово повертають звільнених раніше співробітників
16:40
Екс-президента Ірана затримано за підтримку протестів – ЗМІ
16:20
Вибух під Стокгольмом: одна людина загинула
15:33
Папа Франциск дозволив годувати грудьми в Сикстинській капелі
15:09
Кількість виданих Литвою трудових віз для українців зросла вдвічі
14:36
Теракт у Швеції – двоє поранених внаслідок вибуху
13:07
Британський уряд відмовився від обіцянки повернути полювання на лис
12:42
У Німеччині економічний бум: зафіксовано рекордно низьке безробіття
12:41
В аеропорту Торонто зіткнулись два літаки
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Константинов, для Європейської правди

Кінець "іранської революції": як виникли і куди поділися протести в ісламській республіці

Новорічні протести не стали початком нового етапу політичної історії країни, але вони не будуть забуті ані в Ірані, ані за кордоном. Досi не зрозумiло, як швидко повторяться такі процеси – і наскільки масштабними вони будуть наступного разу...

Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Італійський виклик для України та ЄС: чим загрожують перші вибори 2018 року

Обидва найімовірніші сценарії коаліції несуть загрозу як для України, так і для ЄС, адже потенційні переможці італійських виборів дружать з Кремлем. Чи буде у ЄС достатньо сил, щоб утримати європейську єдність – це питання обіцяє стати одним із ключових у 2018 році...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  