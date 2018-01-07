Взрыв под Стокгольмом: один человек погиб

Воскресенье, 07 января 2018, 16:20

Мужчина, пострадавший от взрыва неизвестного предмета под Стокгольмом, погиб.

Об этом, ссылаясь на данные полиции, сообщает SVT.

Напомним, от взрыва неизвестного предмета возле станции метро Ворбю Горд под Стокгольмом пострадали мужчина 60 лет и 45-летняя женщина. Именно погибший поднял подозрительный предмет с пола.

Что касается женщины, то ее травмы оказались не такими опасными. В полиции отмечают, что у нее есть ранения на лице и на ногах. Сейчас она находится в больнице, но угрозы для жизни нет.

В полиции также отмечают, что до сих пор не уверены, стоит ли говорить о теракте. "Нет никаких признаков того, что это должно было быть направлено против людей", - отмечают в полиции.