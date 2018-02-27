У Європарламенті назвали поганою ідеєю відновлення співпраці з Держдумою

Вівторок, 27 лютого 2018, 17:22

У Європарламенті вважають неприпустимим за нинішніх умов відновлення співробітництва з російською Державною думою, а також зняття санкцій з РФ.

Про це заявив депутат Європарламенту від Бельгії Марк Демесмакер на слуханнях про факти російської агресії проти України, повідомляє "Укрінформ".

"Нині деякі з моїх колег обмірковують відновлення певного парламентського діалогу з Думою. Я би сказав, що це дуже погана ініціатива", - переконаний європарламентар.

Він також наголосив на необхідності продовження санкцій проти Росії.

У свою чергу, європарламентар від Литви Петрас Ауштрявічус виступив з ініціативою зібрання якнайбільшої кількості підписів громадян під вимогою до європейських політиків не послабляти антиросійські санкції.

Раніше повідомлялося, що депутати Європейського парламенту переглянуть відносини з Державною думою РФ після виборів російського президента, які відбудуться у 18 березня.