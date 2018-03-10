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Парламент Каталонії відклав голосування за нового лідера автономії

Субота, 10 березня 2018, 14:44
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Парламент Каталонії на невизначений термін відклав голосування за нового главу уряду автономії.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення було прийняте після того як Верховний суд Іспанії відхилив клопотання  про звільнення з в'язниці від каталонського сепаратистського лідера Жорді Санчеса, кандидатуру якого висунули на посаду глави уряду автономії.

Санчес перебуває під вартою з жовтня минулого року через обвинувачення в сепаратизмі.

Спікер парламенту Каталонії Рожер Торрен заявив, що голосування за нового главу уряду відкладається на невизначений термін, а сепаратистські партії заявили, що оскаржать рішення Верховного суду у Європейському суді з прав людини.

Раніше в іспанському уряді заявляли, що Санчес не може очолити регіон, оскільки перебуває у під арештом, а каталонський уряд у вигнанні не матиме юридичних повноважень.

Нагадаємо, екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився від намірів вдруге обійняти цю посаду.

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