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ЄС дав Facebook два тижні на пояснення скандалу із витоком даних

Вівторок, 27 березня 2018, 15:22
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Єврокомісія зажадала від соціальної мережі Facebook відповідей щодо скандалу зі зложиванням даними користувачів протягом двох тижнів.

Про це йдеться у листі єврокомісара з питань правосуддя Вери Юрової до головного операційного директора Facebook Шерил Сандберг, інформує Reuters.

Юрова пояснила, що попередні заяви керівників Facebook щодо скандалу не пом'якшили її занепокоєння.

"Це особливо розчаровує, враховуючи наші зусилля з побудови відносин, заснованих на довірі з вами і вашими колегами... тепер ця довіра зменшилася", - заявила єврокомісар.

У листі Юрова цікавиться, чи зачепив нещодавній скандал будь-які дані громадян ЄС. Якщо так, чи має намір Facebook інформувати про це владу країн Євросоюзу та її громадян.

Єврокомісар також запитує, чи може соціальна мережа Facebook бути впевненою, що така ситуація більше не повториться. Юрова хоче почути відповіді на свої запитання впродовж двох тижнів.

Скандал із Facebook та Cambridge Analytica виник лише за кілька місяців до того, як набере чинності законодавство про захист даних ЄС, згідно з яким компанії, які здійснили порушення, можуть бути оштрафовані на 4 відсотки від глобального обороту.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.

Читайте детальніше: "Українки", російські гроші та Facebook: як британська фірма підтасовувала вибори по всьому світу".

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