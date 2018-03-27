ЕС дал Facebook две недели на объяснение скандала с утечкой данных

Вторник, 27 марта 2018, 15:22

Еврокомиссия потребовала от социальной сети Facebook ответов относительно скандала со злоупотреблением данными пользователей в течение двух недель.

Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам правосудия Веры Юровой главному операционному директору Facebook Шерил Сандберг, информирует Reuters.

Юрова пояснила, что предыдущие заявления руководителей Facebook по поводу скандала не снизили ее беспокойство.

"Это особенно разочаровывает, учитывая наши усилия по построению отношений, основанных на доверии с вами и вашими коллегами... теперь это доверие уменьшилось", - заявила еврокомиссар.

В письме Юрова интересуется, затронул ли недавний скандал какие-либо данные граждан ЕС. И если так, то намерен ли Facebook информировать об этом власти стран Евросоюза и его граждан.

Еврокомиссар также спрашивает, может ли социальная сеть Facebook быть уверенной, что такая ситуация больше не повторится. Юрова хочет услышать ответы на свои вопросы в течение двух недель.

Скандал с Facebook и Cambridge Analytica возник всего за несколько месяцев до того, как вступит в силу законодательство о защите данных ЕС, согласно которому компании, допустившие нарушения, могут быть оштрафованы на 4% от глобального оборота.