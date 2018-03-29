В уряді кажуть про порозуміння з угорцями Закарпаття щодо мови освіти

Четвер, 29 березня 2018, 09:51

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що з угорською громадою на Закарпатті було досягнуто взаєморозуміння щодо мови навчання у школах.

Про це вона заявила в ефірі "Радіо НВ", інформує УНІАН.

За її словами, минулої п'ятниці відбулася зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з угорською громадою з Закарпаття, під час якої вдалося "зняти всі занепокоєння, які виникають в угорської громади" щодо закону про освіту.

"Фактично зараз на рівні громади і Міністерства освіти вже є взаєморозуміння щодо того, які заходи задовольнять громаду, як це можливо реалізувати", - наголосила заступник глави МЗС.

"З моєї точки зору ми змогли вибудувати відносини з громадою, що зараз дуже важливо, і вже не може бути предметом спекуляцій на рівні Європейського Союзу чи НАТО", - вважає Зеркаль.

При цьому вона висловила припущення, що "Угорщина не буде знімати свої претензії" щодо закону про освіту.