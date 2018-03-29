В правительстве говорят о взаимопонимании с венграми Закарпатья относительно языка образования

Четверг, 29 марта 2018, 09:51

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание относительно языка обучения в школах.

Об этом она заявила в эфире "Радио НВ", информирует УНИАН.

По ее словам, в минувшую пятницу состоялась встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной из Закарпатья, во время которой удалось "снять все беспокойства, которые возникают в венгерской общины" по закону об образовании.

"Фактически сейчас на уровне общины и Министерства образования уже есть взаимопонимание относительно того, какие меры удовлетворят общество, как это возможно реализовать", - отметила заместитель главы МИД.

"С моей точки зрения мы смогли выстроить отношения с обществом, что сейчас очень важно, и не может быть предметом спекуляций на уровне Европейского Союза или НАТО", - считает Зеркаль.

При этом она высказала предположение, что "Венгрия не будет снимать свои претензии" по закону об образовании.