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В правительстве говорят о взаимопонимании с венграми Закарпатья относительно языка образования

Четверг, 29 марта 2018, 09:51
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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание относительно языка обучения в школах.

Об этом она заявила в эфире "Радио НВ", информирует УНИАН.

По ее словам, в минувшую пятницу состоялась встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной из Закарпатья, во время которой удалось "снять все беспокойства, которые возникают в венгерской общины" по закону об образовании.

"Фактически сейчас на уровне общины и Министерства образования уже есть взаимопонимание относительно того, какие меры удовлетворят общество, как это возможно реализовать", - отметила заместитель главы МИД.

"С моей точки зрения мы смогли выстроить отношения с обществом, что сейчас очень важно, и не может быть предметом спекуляций на уровне Европейского Союза или НАТО", - считает Зеркаль.

При этом она высказала предположение, что "Венгрия не будет снимать свои претензии" по закону об образовании.

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