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Росія висилає західних дипломатів: список країн

МЗС РФ вручає ноти протесту європейським послам через висилку дипломатів

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Представник посольства України прибув в МЗС РФ

П'ятниця, 30 березня 2018, 14:00
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Представник посольства України прибув в Міністерство закордонних справ Росії, яке сьогодні вручає ноту протесту ряду країн через висилку російських дипломатів.

Про це повідомляє "РИА Новости".

За інформацією кореспондента видання, представник посольства України прибув до будівлі російського міністерства.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії викликає до себе європейських послів, яким вручає ноту протесту через висилку російських дипломатів.

В МЗС РФ заявили, що викликають керівників акредитованих в Росії дипмісій ряду країн, "які здійснили недружні дії проти Росії "на знак солідарності" з Великою Британією через т. зв. "справу Скрипалів".

За даними ЗМІ, в центральну будівлю МЗС РФ на Смоленській площі вже прибули посли Німеччини, Франції, Польщі та Італії, а також глави диппредставництв Нідерландів, Албанії та Румунії.

Раніше російське дипвідомство відвідав глава британського диппредставництва Лорі Брістоу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі.

Як відомо, вже 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Крім того, Болгарія, Люксембург, Словаччина, Мальта та Португалія викликали своїх послів в РФ для консультацій.

Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Кіпр та Греція.

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