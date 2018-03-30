МЗС РФ вручає ноти протесту європейським послам через висилку дипломатів

П'ятниця, 30 березня 2018, 13:37

Міністерство закордонних справ Росії викликає до себе європейських послів, яким вручає ноту протесту через висилку російських дипломатів.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

"30 березня в МЗС Росії викликаються керівники акредитованих в Російській Федерації дипмісій ряду країн, які здійснили недружні дії проти Росії "на знак солідарності" з Великою Британією через т. зв. "справу Скрипалів", - йдеться у повідомленні.

В МЗС РФ заявили, що "послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони".

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії вже викликало до себе послів Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі.

Як відомо, вже 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Крім того, Болгарія, Люксембург, Словаччина, Мальта та Португалія викликали своїх послів в РФ для консультацій.

Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Кіпр та Греція.