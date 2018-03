Посольство РФ в Лондоні вимагає доступу до Юлії Скрипаль

Посольство Росії в Лондоні вимагає доступу до доньки колішнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля Юлії, яка прийшла до свідомості після отруєння.

Про це посольство написало у своєму Twitter.

"Хороші новини: Юлія Скрипаль, як повідомляється, благополучно одужує. Ми наполягаємо на праві бачити її відповідно до Консульської конвенції 1968 року", - йдеться в повідомленні.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k