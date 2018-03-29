Отруєння в Солсбері: стан здоров’я доньки Скрипаля швидко покращується

Четвер, 29 березня 2018, 17:26

Дочка колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля вже не перебуває в критичному стані і її здоров’я "швидко покращується".

Про це йдеться у заяві госпіталю Солсбері, повідомляє Sky News.

Юлію Скрипаль разом з батьком отруїли в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок" 4 березня, з тих пір вони обоє перебувають у лікарні.

За деякими даними, отруєння Юлії Скрипаль було не таким сильним, як у батька, вона навіть приходила до тями після інциденту.

"Після нещасного випадку в Солсбері в неділю, 4 березня, в лікарні округу Солсбері лікувалися три людини…Зараз на лікуванні перебувають тільки двоє пацієнтів і ми раді повідомити, що Юлія Скрипаль швидко одужує, вона вже вийшла з критичного стану, її стан зараз стабільний", - йдеться у повідомленні

"Її батько залишається в критичному, але стабільному стані", - зазначили в лікарні.

Сьогодні поліція Британії заявила, що максимальна концентрація нервово-паралітичної речовини виявлена на вхідних дверях будинку в Солсбері, де проживав Скрипаль.