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Екс-президента Польщі викликали на допит у справі Смоленської катастрофи

Вівторок, 10 квітня 2018, 20:56
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Екс-президента Польщі Броніслава Коморовського викликали на допит в прокуратуру у зв'язку зі слідством у справі Смоленської катастрофи.

Про це повідомляє RMF24.

"Досі продовжуються жахливі звинувачення у зраді, вбивстві та змові проти президента. Досі по прокуратурах ходять політики попередньої команди. Я також піду в прокуратуру найближчим часом" - сказав Коморовський.

Він має з’явитися на допит 12 квітня.

За інформацією Національної прокуратури, Коморовського допитають в рамках провадження, що стосується невиконання обов’язків державними службовцями відразу після Смоленської катастрофи.

Коли відбулася Смоленська катастрофа Броніслав Коморовський був маршалком польського Сейму. Після загибелі Леха Качинського він став в.о. голови держави, а влітку 2010 року – обраний президентом.

Як повідомлялося, голова підкомісії Міністерства оборони Польщі з розслідування Смоленської катастрофи Антоні Мацеревич заявив, що причиною загибелі пасажирів  президентського Ту-154 став вибух на борту.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

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