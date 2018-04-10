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Экс-президента Польши вызвали на допрос по делу Смоленской катастрофы

Вторник, 10 апреля 2018, 20:56
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Экс-президента Польши Бронислава Коморовского вызвали на допрос в прокуратуру в связи со следствием по делу Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает RMF24.

"До сих пор продолжаются ужасные обвинения в измене, убийстве и заговоре против президента. До сих пор по прокуратурам ходят политики предыдущей команды. Я тоже пойду в прокуратуру в ближайшее время", - сказал Коморовский.

Он должен явиться на допрос 12 апреля.

По информации Национальной прокуратуры, Коморовского допросят в рамках производства, что касается невыполнения обязанностей государственными служащими сразу после Смоленской катастрофы.

Когда произошла Смоленская катастрофа Бронислав Коморовский был маршалком польского Сейма. После гибели Леха Качинского он стал в.а. главы государства, а летом 2010 года – избран президентом.

Как сообщалось, председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв на борту.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" под Смоленском разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

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