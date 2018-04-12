Польща висунула Україні вимоги для відновлення співпраці Інститутів нацпам'яті

Четвер, 12 квітня 2018, 15:30

Відновлення співпраці між польским та українським Інститутами національної пам’яті стане можливим після виконання українcькою стороною декількох умов.

Про це заявив голова ІНП Польщі Ярослав Шарек, передає "Польське радіо".

Шарек зазначив, що відновлення співпраці відбудеться після прийняття Україною рішення про надання дозволу полякам на проведення пошукових робіт на українській території.

У Варшаві також вимагають дозволу на ексгумацію жертв і будівництво меморіалів на місцях загибелі поляків, зокрема, польських солдатів, загиблих на території сучасної України в 1939 році, а також легіонерів, похованих в районі села Костюхнівка Волинської області.

Глава Інституту нацпам’яті підкреслив, що українці раніше висловили бажання співпрацювати у питаннях, пов’язаних з подіями 1920 року, тобто підписанням угоди про союз між Юзефом Пілсудським та Симоном Петлюрою, однак, додав він, далі заяв справа не пішла.

Ще однією умовою відновлення співпраці, за словами Шарека, буде спільна публікація доробку зустрічей Польсько-українського форуму істориків.

Робота цього органу, до якого входять учені з обох країн, нині призупинена. Голова ІНП Польщі сказав, що Інститут готовий проводити наступні зустрічі з українськими ученими, якщо спочатку опублікує польською та українською мовами наукові опрацювання, що були презентовані досі під час цього форуму.

"Проте ми дотепер не отримали від української сторони текстів українських авторів, хоча ми можемо їх надрукувати", - сказав голова Інститут нацпам’яті Польщі.

Як відомо, Інститут національної пам’яті України ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі, зокрема, на кладовищі у Грушовичах під Перемишлем.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона надасть своє бачення легалізації українських пам'ятників у Польщі.

Україна звернулася до Польщі з пропозицією відновлення співпраці між інститутами нацпам’яті, міністерствами культури та міжнародними комісіями, котрі займаються історичними питаннями.