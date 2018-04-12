Україна та Молдова підписали угоду про повітряне сполучення

Четвер, 12 квітня 2018, 19:52

Уряди України та Молдови підписали угоду про повітряне сполучення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

"Підписали з Урядом Молдови Угоду про повітряне сполучення, Протокол, який поліпшить транспортну та автомобільну співпрацю і Меморандум про синхронізацію наших енергосистем з енергосистемою Європи", - написав Гройсман.

Він зазначив, що у 2017 році товарообіг між Україною та Молдовою зріс до $884 млн.

"Більш того, у найближчому майбутньому реально вийти на $1 мільярд взаємної торгівлі. Мій колега, прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп, згоден у таких оцінках. Каже, $1 мільярд – не межа. Він певен, що завдяки сусідським відносинам, товарообіг між нашими країнами може зрости набагато більше", - написав премʼєр.