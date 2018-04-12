Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении

Четверг, 12 апреля 2018, 19:52

Правительства Украины и Молдовы подписали соглашение о воздушном сообщении.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Подписали с Правительством Молдовы Соглашение о воздушном сообщении, Протокол, который улучшит транспортное и автомобильное сотрудничество и Меморандум о синхронизации наших энергосистем с энергосистемой Европы", - написал Гройсман.

Он отметил, что в 2017 году товарооборот между Украиной и Молдовой вырос до $884 млн.

"Более того, в ближайшем будущем реально выйти на $1 млрд взаимной торговли. Мой коллега, премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, согласен в таких оценках. Говорит, $1 млрд - не предел. Он уверен, что благодаря соседским отношениям, товарооборот между нашими странами может вырасти намного больше", - написал премьер.