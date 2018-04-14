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Пентагон: ракети вразили всі визначені цілі в Сирії

Субота, 14 квітня 2018, 16:42
Версія для друку Коментарі

Ракетні удари США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії знищили всі задані цілі.

Про це заявив генерал Кеннет МакКінзі на брифінгу у Пентагоні, повідомляє BBC.

За його словами, "пропорційні, точні та узгоджені удари" були спрямовані проти трьох об'єктів.

"Ми обережно вибирали ці цілі, щоб уникнути жертв серед цивільних осіб... і вони були успішно уражені", - сказав він.

МакКінзі додав, що у США немає інформації про жертви серед цивільних осіб.

Він додав, що "сирійська зброя не мала ніякого впливу" на військову операцію.

Генерал розповів, що 76 ракет потрапили в ціль біля Дамаску. "Об’єкт вже неефективний", - сказав він. По сховищу на захід від Хомса, за словами МакКінзі, випустили 22 ракети.

Раніше Дамаск заявив, що сирійським військам вдалося збити близько 30 ракет, однак ці дані нічим не підтверджені.

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