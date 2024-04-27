Посол України Василь Зварич у Варшаві повідомив, що офіційний Київ не звертався до Польщі з приводу повернення українських чоловіків призовного віку.

Про це він говорив у інтерв’ю TVN 24, повідомляє "Європейська правда".

Посол спілкувався з телеканалом з приводу впливу оновленого закону про мобілізацію на закордонних українців, що набуде чинності 18 травня. На запитання, чи знадобиться Україні допомога у транспортуванні громадян, у яких будуть протерміновані документи, посол відповів, що наразі Київ не звертався з таким проханням до польської сторони.

"Давайте зачекаємо. Думаю, все пройде нормально, без паніки", – сказав посол.

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У відповідь на те, що в Берліні дозволять українським чоловікам призовного віку і далі перебувати в Німеччині з недійсними паспортами, дипломат зазначив, що "це суверенне рішення кожної країни, як поводитися з громадянами інших країн".

"Ми не можемо нічого змусити. Для нас головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться. Тому ми працюємо над тим, щоб роз’яснити нашим громадянам, про що йдеться", – сказав Зварич, додавши, що людям "нічого боятися".

Він підкреслив, що оцінки щодо кількості українських чоловіків призовного віку у Польщі на цей момент "дуже приблизні".

"За нашими оцінками, тільки в Польщі є десятки тисяч людей призовного віку. Але ми будемо впевнені, коли цей закон буде імплементуватися, і коли кожен зможе підтвердити свої дані в пунктах збору", – сказав посол.

На запитання, чи повинні будуть чоловіки повернутися в Україну, щоб стати на військовий облік, посол відповів, що це не обов’язково.

"Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку, щоб технічно підготуватися. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна було б зробити дистанційно", – сказав Зварич.

Польський міністр науки і вищої освіти Даріуш Вєчорек розповів, що хоче проконсультуватися з Міністерством освіти і науки України та польським МЗС щодо того, як зміни у законі про мобілізацію вплинуть на студентів-українців у Польщі.

Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для громадян України, яке на етапі підготовки.

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