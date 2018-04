Удар по Сирии: 105 ракет с кораблей, самолетов и подводной лодки

США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара.

Об этом сообщили представители Пентагона на брифинге в Вашингтоне, сообщает CNN.

Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

VIDEO: US Department of Defense releases images of Tomahawk missiles being fired from the USS Monterey towards Syria in retaliation for chemical attacks allegedly conducted by the Syrian regime pic.twitter.com/UXB9f09O1D