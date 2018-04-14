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До 100 тисяч людей протестували у Будапешті проти перемоги Орбана

Субота, 14 квітня 2018, 21:40
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В столиці Угорщини відбулася масштабна демонстрація опонентів чинної влади і вимогою про перерахунок голосів на парламентських виборах.

Про це повідомляють угорські ЗМІ, наводячи ілюстрації, що підтверджують масовість протестів.

Незалежне, але критичнее до влади видання 444.hu пише про "десятки тисяч демонстрантів", таке ж формулювання використовують чимало інших угорських інтернет-видань. Міжнародні ЗМІ дають ще вищі оцінки – за підрахунками AFP, у протестах взяло участь "близько 100 тисяч людей".

фото 444 
фото MTVA

Проурядове Hirado визнає факт масової демонстрації, але не надає оцінок щодо кількості людей.

Index.hu зазначає, що переважну більшість демонстрантів складають прибічники лівих та ліберальних партій. Водночас, у натовпі є також прибічники праворадикальної партії Йоббік. Попри ідеологічну відмінність учасників, мітинг пройшов мирно.

Фото 444

Демонстранти скандували "нас більшість" та вимагали перерахунку голосів або нових виборів.

Як відомо за підсумками виборів 8 квітня партія Фідес під проводом Віктор Орбана виграла понад 2/3 голосів у парламенті. Найбільше голосів Фідес отримав на мажоритарних округах, за партійними списками партія отримала трохи менше за 50% голосів.

Детальніше про вибори читайте в статті "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні".

Про перспективи відносин Угорщини та України - в статті "Сокира мовної війни: як не втратити шанс на перемир’я"

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