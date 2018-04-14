До 100 тысяч человек протестовали в Будапеште против победы Орбана

В столице Венгрии прошла масштабная демонстрация оппонентов действующей власти и требованием о пересчете голосов на парламентских выборах.
Об этом сообщают венгерские СМИ, приводя иллюстрации, подтверждающие массовость протестов.
Независимое, но критичное к власти издание 444.hu пишет о "десятках тысяч демонстрантов", такую же формулировку используют немало других венгерских интернет-изданий. Международные СМИ дают еще более высокие оценки – по подсчетам AFP, в протестах приняло участие "около 100 тысяч человек".
Проправительственная Hirado признает факт массовой демонстрации, но не дает оценок количества людей.
|фото 444
|фото MTVA
Index.hu отмечает, что подавляющее большинство демонстрантов составляют сторонники левых и либеральных партий. Вместе с тем, в толпе есть также сторонники праворадикальной партии Йоббик. Несмотря на идеологическое отличие участников, митинг прошел мирно.
Демонстранты скандировали "нас большинство" и требовали пересчета голосов или новых выборов.
Как известно по итогам выборов 8 апреля партия Фидес под руководством Виктор Орбана выиграла более 2/3 голосов в парламенте. Больше всего голосов Фидес получил на мажоритарных округах, по партийным спискам партия получила чуть меньше 50% голосов.
Подробнее о выборах читайте в статье "Победа вечного Орбана: как венгерский премьер сохранил абсолютную власть в стране".
О перспективах отношений Венгрии и Украины - в статье "Топор языковой войны: как не потерять шанс на перемирие"