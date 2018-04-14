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До 100 тысяч человек протестовали в Будапеште против победы Орбана

Суббота, 14 апреля 2018, 21:40
Версия для печати Комментарии

В столице Венгрии прошла масштабная демонстрация оппонентов действующей власти и требованием о пересчете голосов на парламентских выборах.

Об этом сообщают венгерские СМИ, приводя иллюстрации, подтверждающие массовость протестов.

Независимое, но критичное к власти издание 444.hu пишет о "десятках тысяч демонстрантов", такую же формулировку используют немало других венгерских интернет-изданий. Международные СМИ дают еще более высокие оценки – по подсчетам AFP, в протестах приняло участие "около 100 тысяч человек".

Проправительственная Hirado признает факт массовой демонстрации, но не дает оценок количества людей.

фото 444 
фото MTVA

Index.hu отмечает, что подавляющее большинство демонстрантов составляют сторонники левых и либеральных партий. Вместе с тем, в толпе есть также сторонники праворадикальной партии Йоббик. Несмотря на идеологическое отличие участников, митинг прошел мирно.

Демонстранты скандировали "нас большинство" и требовали пересчета голосов или новых выборов.

Как известно по итогам выборов 8 апреля партия Фидес под руководством Виктор Орбана выиграла более 2/3 голосов в парламенте. Больше всего голосов Фидес получил на мажоритарных округах, по партийным спискам партия получила чуть меньше 50% голосов.

Подробнее о выборах читайте в статье "Победа вечного Орбана: как венгерский премьер сохранил абсолютную власть в стране".

О перспективах отношений Венгрии и Украины - в статье "Топор языковой войны: как не потерять шанс на перемирие"

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