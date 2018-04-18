Біля головного вокзалу Берліна знайшли бомбу, можлива евакуація тисяч людей

Середа, 18 квітня 2018, 09:39

Неподалік головного залізничного вокзалу Берліна знайшли бомбу часів Другої світової війни, знешкодження якої призведе до серйозних порушень роботи транспорту та можливої евакуації тисяч людей.

Як повідомляє RBB 24, бомбу виявили під час проведення будівельних робіт поблизу головного вокзалу.

Очікується, що її буде знешкоджено у п'ятницю вранці. Приблизно о 9-й годині це призведе до значних порушень роботи місцевого та міжміського транспорту.

Головний вокзал Берліна перебуває у 800-метровій зоні оточення навколо місця знахідки. Втім наразі не відомо, чи буде станцію евакуйовано на час знешкодження бомби.

Видання Berliner Zeitung фактично не має сумніву, що детонація вплине на роботу головного вокзалу. В результаті, місцеві та міжміські потяги будуть скасовані, як і автобуси та трамваї довкола вокзалу, пише газета.

Окрім того, можливо будуть евакуйовані приміщення лікарні Шаріте, розташованої неподалік, а це 13 тисяч персоналу і тисячі пацієнтів.