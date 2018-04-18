У главного вокзала Берлина нашли бомбу, возможна эвакуация тысяч людей

Среда, 18 апреля 2018, 09:39

Недалеко от главного железнодорожного вокзала Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны, уничтожение которой приведет к серьезным нарушениям работы транспорта и возможной эвакуации тысяч людей.

Как сообщает RBB 24, бомбу обнаружили во время проведения строительных работ вблизи главного вокзала.

Ожидается, что она будет уничтожена в пятницу утром. Примерно в 9:00 это приведет к значительным нарушениям работы местного и междугородного транспорта.

Главный вокзал Берлина находится в 800-метровой зоне окружения вокруг места находки. Впрочем, пока неизвестно, будут ли ​​эвакуировать станцию на время обезвреживания бомбы.

Издание Berliner Zeitung практически не сомневается, что детонация повлияет на работу главного вокзала. В результате местные и междугородные поезда будут отменены, как и автобусы и трамваи вокруг вокзала, пишет газета.

Кроме того, возможно, будет эвакуировано здание больницы Шарите, расположенной неподалеку, а это 13 тысяч человек персонала и тысячи пациентов.