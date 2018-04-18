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Туреччина проведе дострокові вибори президента і парламенту 24 червня

Середа, 18 квітня 2018, 16:13
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Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня 2018 року.

Про це оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hurriyet.

У вівторок лідер турецького Націоналістичного руху (MHP) Девлет Бахчелі закликав провести позачергові вибори 26 серпня.  MHP є союзником правлячої Партії справедливості та розвитку (AKP), яку очолює Ердоган.

Сьогодні Ердоган провів зустріч з Бахчелі, а потім обговорював проведення дострокових виборів з прем’єр-міністром Біналі Йилдиримом та керівниками AKP.

Після цього Ердоган провів спеціальну прес-конференцію, на якій заявив, що в "країні зростає невизначеність після спроби державного перевороту в 2016 році і перехід до нової системи управління стає дедалі актуальнішим".

"Ми обговорили пропозицію пані Бахелі і вирішили позитивно підійти до ухвалення рішення про дострокові вибори…Ми вирішили провести вибори 24 червня 2018 року", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що військова операція в Сирії і історично важливі події в регіоні, головним чином в Сирії та Іраку, ставлять Туреччину перед необхідністю вжити заходів щодо усунення політичної невизначеності.

Вибори у Туреччині мали відбутися у листопаді 2019 року.

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