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Турция проведет досрочные выборы президента и парламента 24 июня

Среда, 18 апреля 2018, 16:13
Версия для печати Комментарии

Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года.

Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

Во вторник лидер турецкого националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал провести внеочередные выборы 26 августа. MHP является союзником правящей Партии справедливости и развития (AKP), которую возглавляет Эрдоган.

Сегодня Эрдоган провел встречу с Бахчели, а затем обсуждал проведение досрочных выборов с премьер-министром Бинали Йылдырымом и руководителями AKP.

После этого Эрдоган провел специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что в "стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным".

"Мы обсудили предложение госпожи Бахели и решили положительно подойти к принятию решения о досрочных выборах... Мы решили провести выборы 24 июня 2018 года", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что военная операция в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью принять меры по устранению политической неопределенности.

Выборы в Турции должны были состояться в ноябре 2019 года.

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