Парубій запросив секретаря Венеціанки до виправлення закону про Антикорупційний суд

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запросив секретаря Венеціанської комісії Томаса Маркерта долучитися до обговорення законопроектів Про національну безпеку та Антикорупційний суд.

Про це повідомляє прес-служба українського парламенту за підсумками зустрічі Парубія і Маркерта.

За словами Парубія, це буде не довготривала робота, а експертна оцінка, тому що "ключова робота вже проведена, по багатьох питаннях знайдено порозуміння".

"Для нас важливі ваші експертна оцінка і рекомендації", - підкреслив Парубій.

Раніше у Верховній Раді пообіцяли залучити представника Венеціанської комісії до переписування законопроекту про Антикорупційний суд.

Нагадаємо, секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв’ю "Європейській правді" раніше заявляв про готовність взяти участь у роботі над змінами законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд" України.

"Якщо буде таке запрошення – Венеціанська комісія готова взяти участь у такій роботі. Думаю, ВК не матиме жодних заперечень проти того, щоби ми спрямували до України одного з доповідачів, які готували проект нашого висновку, а також когось із представників секретаріату ВК. В такому разі вони зможуть долучитися до удосконалення законопроекту, інформуючи комісію про свою роботу", - заявив він.

Як відомо, в грудні президент Порошенко подав свій проект закону про Антикорупційний суд, але з'ясувалося, що він суперечить низці рекомендацій "Венеціанки".