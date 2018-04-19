Парубий пригласил секретаря "Венецианки" к исправлению закона об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий пригласил секретаря Венецианской комиссии Томаса Маркерта присоединиться к обсуждению законопроектов "О национальной безопасности" и "Об Антикоррупционном суде".

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента по итогам встречи Парубия и Маркерта.

По словам Парубия, это будет не долговременная работа, а экспертная оценка, потому что "ключевая работа уже проведена, по многим вопросам найдено взаимопонимание".

"Для нас важны ваши экспертная оценка и рекомендации", - подчеркнул Парубий.

Ранее в Верховной раде пообещали привлечь представителя Венецианской комиссии к переписыванию законопроекта об Антикоррупционном суде.

Напомним, секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в интервью "Европейской правде" ранее заявлял о готовности принять участие в работе над изменениями законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".

Как известно, в декабре президент Порошенко подал свой проект закона об Антикоррупционном суде, но выяснилось, что он противоречит ряду рекомендаций "Венецианки".