США можуть лишити авіаносець у Середземному морі для стримування РФ – ЗМІ

Військове керівництво США розмірковує над тим, щоб лишити у Середземному морі свій авіаносець "Гаррі Трумен".

Про це повідомляє видання Defence News з посиланням на джерела в Міноборони США.

За їх даними, цей крок міг би стати відповіддю на російську активність у регіоні і вписувався б у стратегію національної безпеки, яка закликає збройні США бути менш передбачуваними.

Влада США також враховує той фактор, що американський авіаносець у водах Середземного моря дасть можливість показати президенту Сирії Башару Асаду серйозність попередження президента США Дональда Трампа про неприпустимість подальшого застосування хімічної зброї, щоб уникнути повторних авіаударів.

Рішення щодо авіаносця ще не пройнято, однак дискусії про це ведуться.

Як зазначається, збереження корабля в Середземному морі буде суттєвим відступом від порядку ротації авіаносців на Близькому Сході, який залишався незмінним з часів операції "Буря в пустелі" 1991 року, однак це відповідатиме оновленому фокусу військового керівництва США на тлі зростання таких держав, як Росія і Китай.