Помпео пообіцяв відновлену політику стримування РФ

Четвер, 12 квітня 2018, 18:58

Кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео обіцяє відновлений підхід до стримування Росії.

Про це він заявив на засіданні міжнародного комітету Сенату США, повідомляє CNN.

"Якщо мене затвердять, то ця адміністрація продовжить зусилля, щоб відновити стримування РФ" - сказав він.

"Росія продовжує діяти агресивно, чому сприяли роки м’якої політики стосовно цієї політики. Тепер це скінчилося" - наголосив Помпео.

За його словами, перелік дій адміністрації США, які можуть підняти ціну агресії для Владіміра Путіна, довгий.

Він наголосив, що дії Росії "становлять загрозу для США".

Помпео також наголосив, що США зобов'язані допомогти Україні захистити свій суверенітет.

13 березня президент США звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео.

Перший заступник держсекретаря Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки Помпео не пройде процедуру затвердження на посаду.