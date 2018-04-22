Британія погрожує посилити тиск на соцмережі заради захисту дітей

Міністр охорони здоров’я Британії Джеремі Хант пригрозив запровадженням нових правил для соцмереж, якщо вони не робитимуть більше для захисту дітей онлайн.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра, соцмережі закривають очі на те, як використання їх сервісів позначається на благополуччі дітей.

"Мене хвилює, що ваші компанії, як видається, потурають ситуації, коли сотні користувачів порушують ваші ж правила щодо мінімального віку реєстрації" - зазначив Хант.

"Боюся, що ви колективно закриваєте очі на проблему того, що ціле покоління дітей передчасно піддається шкідливим ефектам соціальних мереж", - заявив він.

Міністр не повідомив, які заходи можуть бути запроваджені відносно соцмереж.

Разом з тим Хант дав компаніям термін до кінця квітня: вони повинні запропонувати способи скоротити час, проведений дітьми в соцмережі.