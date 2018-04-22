Британия грозит усилить давление на соцсети ради защиты детей

Министр здравоохранения Британии Джереми Хант пригрозил введением новых правил для соцсетей, если они не будут делать больше для защиты детей онлайн.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, соцсети закрывают глаза на то, как использование их сервисов сказывается на благополучии детей.

"Меня волнует, что ваши компании, как представляется, потакают ситуации, когда сотни пользователей нарушают ваши же правила в отношении минимального возраста для регистрации", - отметил Хант.

"Боюсь, что вы коллективно закрываете глаза на проблему того, что целое поколение детей преждевременно подвергается вредным эффектам социальных сетей", - заявил он.

Министр не сообщил, какие меры могут быть введены в отношении соцсетей.

Вместе с тем Хант дал компаниям срок до конца апреля: они должны предложить способы сократить время, проведенное детьми в соцсети.