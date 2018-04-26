Півсотні конгресменів США звинуватили Україну у прославлянні "нацистських колаборантів"

56 американських конгресменів звернулися із листом до Державного департаменту США, в якому висловили занепокоєння з приводу зростання фінансованого державою антисемітизму і заперечення Голокосту в Європі, зокрема в Україні та Польщі.

Текст відповідного звернення опублікований на офіційному сайті конгресмена Ро Ханни.

Зауважимо, хоча звернення стосується ситуації в Україні та Польщі, більша його частина присвячена саме українській проблемі.

"Ми пишемо, щоб висловити наше занепокоєння в зв'язку з недавніми повідомленнями про спотворення і заперечення Голокосту, спонсоровані державами в Європі, зокрема в Польщі і в Україні. Ці події є неприйнятними, особливо з огляду на нинішній глобальний сплеск антисемітизму", - йдеться в заяві.

Конгресмени закликали Державний департамент приєднатися до них та правозахисних організацій "в боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії і всіх форм нетерпимості, закликавши уряди Польщі та України беззастережно відмовитися від спотворень Голокосту і вшанування нацистських колабораціоністів".

Конгресмени відзначають, що юридичні питання та історичний контекст в Україні та Польщі відрізняються, проте події в обох країнах "викликають занепокоєння".

Американські законодавці згадують про схвалений Польщею закон Про Інститут національної пам’яті, який передбачає кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у причетності до Голокосту. Політики відзначають напругу, яка зростає на тлі схвалення цього закону.

Занепокоєння у конгресменів викликав український закон 2015 року, який "прославляє нацистських колабораціоністів та впроваджує кримінальне переслідування за заперечення їхнього героїзму".

Конгресмени заявляють, що Україна прославляє "нацистських колабораціоністів Степана Бандеру, Рамана Шухевича та Організацію українських націоналістів, а також Українську повстанську армію".

"Ці воєнізовані формування та окремі особи в деяких випадках співпрацювали з нацистами і несли відповідальність за вбивство тисяч євреїв, 70 -100 тисяч поляків та інших етнічних меншин в період між 1941 і 1945 роками", - стверджують американські законодавці.

Прославленням нацистських колаборантів, на думку конгресменів, є "про-упівська кампанія 2017 року", яку проводив Інститут Нацпам'яті, перейменування вулиць на честь діячів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича у Києві, проведення фестивалю Шухевича у Львові.

Конгресмени згадують про зростання кількості випадків антисемітизму в Україні, до яких входить осквернення меморіалів Голокосту та єврейських храмів. Як приклад наводять принесення свинячої голови зі свастикою у синагогу в Умані .

Конгресмени також пишуть про діяльність "неонацистського батальйону Азов", який, на їхню думку, повинен бути розпущеним, а не включеним до складу Нацгвардії, як це зробила українська влада. Політики згадують про те, що "Азову" заборонено отримувати американську зброю згідно із законом про консолідовані асигнування на 2018 рік.