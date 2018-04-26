Полсотни конгрессменов США обвинили Украину в прославлении "нацистских коллаборационистов"

56 американских конгрессменов обратились с письмом в Государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше.

Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханны.

Заметим, что хотя обращение касается ситуации в Украине и Польше, большая его часть посвящена именно украинской проблеме.

"Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство в связи с недавними сообщениями об искажении и отрицании Холокоста, спонсируемые государствами в Европе, в частности в Польше и в Украине. Эти события неприемлемы, особенно учитывая нынешний глобальный всплеск антисемитизма", - говорится в заявлении.

Конгрессмены призвали Государственный департамент присоединиться к ним и правозащитных организаций "в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины безоговорочно отказаться от искажений Холокоста и чествования нацистских коллаборационистов".

Конгрессмены отмечают, что юридические вопросы и исторический контекст в Украине и Польше отличаются, однако события в обеих странах "вызывают беспокойство".

Американские законодатели упоминают о принятом Польшей законе "Об Институте национальной памяти", который предусматривает уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к Холокосту. Политики отмечают напряжение, которое растет на фоне этого закона.

Беспокойство у конгрессменов вызвал украинский закон 2015 года, который "прославляет нацистских коллаборационистов и внедряет уголовное преследование за отрицание их героизма".

Конгрессмены заявляют, что Украина прославляет "нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинской повстанческой армии".

"Эти военизированные формирования и отдельные лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несли ответственность за убийство тысяч евреев, от 70 до 100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами", - утверждают американские законодатели.

Прославлением нацистских коллаборационистов, по мнению конгрессменов, является прославляющая УПА кампания 2017 года, которую проводил Институт нацпамяти, переименование улиц в честь деятелей ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве, проведение фестиваля Шухевича во Львове.

Конгрессмены упоминают о росте количества случаев антисемитизма в Украине, к которым относятся осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов. В качестве примера приводят принесения свиной головы со свастикой в ​​синагогу в Умани.

Конгрессмены также пишут о деятельности "неонацистского батальона "Азов", который, по их мнению, должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии, как это сделала украинская власть. Политики упоминают о том, что "Азову" запрещено получать американское оружие по закону о консолидированных ассигнованиях на 2018 год.