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В Мюнхене сошел с рельсов грузовой поезд, ущерб оценивается в миллионы евро

Суббота, 28 апреля 2018, 15:33

Грузовой поезд сошел с рельсов в Баварии, серьезно повредив пути и нарушив железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает Abendzeitung Muenchen.

Инцидент произошел на перевалочной станции Мюнхен-Рим в ночь на субботу. По неизвестным пока причинам 400-метровый поезд сошел с рельсов.

 

В результате аварии серьезно повреждены несколько путей и шпалы, локомотив разбит, опрокинулись два вагона, порваны 80 метров электрического кабеля, испорчены сигнальные светофоры.

 

Пострадавших в аварии нет, но ущерб оценивается в миллионы евро. Движение на этом участке останется закрытым, вероятно, до понедельника.

Из-за аварии пришлось внести изменения в расписание движения одного из маршрутов городской электрички.

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