Німеччина може зупинити продаж зброї до Саудівської Аравії, ОАЕ і Туреччини

У парламенті Німеччини запропонували законопроект, спрямований на заборону експорту зброї до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини через їх участь у військових конфліктах.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Мета законопроекту - запобігти експорту зброї та пов'язаним товарам і послугам до країн, які можуть їх використовувати для порушень прав людини.

Проект, запропонований партією "Ліві", зосереджується переважно на Саудівській Аравії та ОАЕ за їхню роль у війні в Ємені, але також виділяє Туреччину через військову операцію на півночі Сирії.

У разі затвердження, закон не тільки заборонить укладання угод з цими країнами, але й зупинить раніше затверджені угоди.

В законопроекті конкретно йдеться про угоду, укладену між Німеччиною та Туреччиною для обслуговування декількох танків Leopard. Ці танки використовувались під час операції "Оливкова гілка" в північній Сирії проти курдських груп.

У документах також згадуються патрульні катери, куплені Саудівською Аравією, які використовувались для блокування портів Ємену.

У період з 2013 по 2017 рік Саудівська Аравія була одним з найбільших покупців німецького озброєння на загальну суму $1,2 млрд.

У січні німецький уряд вже оголосив, що припинить весь експорт зброї до країн, що беруть участь у нинішній війні в Ємені, але цей законопроект буде поширюватися на вже укладені угоди.