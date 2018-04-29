Десятки тисяч людей вийшли на протести в Іспанії через вирок суду щодо зґвалтування

У низці іспанських міст пройшли мітинги незгодних з рішенням суду міста Памплони, який призначив п'ятьом чоловікам, звинуваченим у зґвалтуванні 18-річної дівчини, покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Про це пише BBC.

За даними поліції, у Памплоні у протестах взяли участь понад 30 тисяч осіб. Також, починаючи з четверга, коли було оголошене рішення суду, акції пройшли у Мадриді, Барселоні, Валенсії та Аліканте.

П'ятьох чоловіків, підозрюваних у зґвалтуванні дівчини, засудили до 9 років ув'язнення за статтею "злочин сексуального насильства", яка передбачає менш суворе покарання, ніж стаття за "зґвалтування". Прокурори просили для кожного обвинуваченого понад 20 років тюрми.

Злочин стався 2016 року під час традиційного забігу биків у Памплоні. П'ятеро чоловіків зґвалтували 18-річну дівчину і зняли це на відео.

Іспанський хештег #cuéntalo, який означає "розкажи", широко розповсюдився у Twitter останніми днями. Люди діляться своїми історіями про наругу в знак солідарності з жертвою.